Кланы-2022 в Нижнем Тагиле: как правят городом чиновники и силовики, заводы и бизнес

Новых громких событий ждут эксперты от Владислава Пинаева и Ибрагима Абдулкадырова. Оба этих деятеля на шахматной доске тагильской политики занимают ведущие позиции. Однако собеседники редакции никак не могут определиться, играют ли глава города и полковник в тандеме или на разных сторонах доски. Приверженцы теории дружбы этих двух персон говорят о возможной рокировке, произошедшей в минувшем году: тогда влияние Владислава Пинаева тридцать экспертов редакции оценили выше влияния Ибрагима Абдулкадырова.