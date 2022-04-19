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Posted 19 апреля 2022, 06:00

Published 19 апреля 2022, 06:00

Modified 29 ноября, 18:39

Updated 29 ноября, 18:39

Кланы-2022 в Нижнем Тагиле: как правят городом чиновники и силовики, заводы и бизнес

19 апреля 2022, 06:00
За год в Нижнем Тагиле структура городских кланов приобрела новых участников. Традиционно в городе эксперты-политологи выделяют несколько группировок элит, которые представляют интересы «Уралвагонзавода», НТМК, силовых ведомств и бизнеса. В преддверие выборов в Гордуму на политической арене появились новые персоны.

С прошлого года, когда редакция составляла проект о кланах Нижнего Тагила, эксперты добавили новых игроков и выделили дополнительные группировки.

Регулярно в городской, региональной и федеральной политической повестке фигурируют представители кланов «Уралвагонзавода» и ЕВРАЗ НТМК. Топ-менеджеры этих промышленных предприятий входят в число депутатов разного уровня, лоббируя интересы своих компаний и выстраивая отношения с властью.

Внутри кланов регулярно происходит ротация. Например, в 2021 году место в Госдуме занял другой представитель УВЗ: Алексей Балыбердин вернулся на родное предприятие на пост директора по персоналу, а с этой позиции в кресло депутата переехал Константин Захаров.

Также промышленникам приходится не только решать задачи по увеличению прибыли во имя акционеров, но и разгребать проблемы с экологией: ситуация с выбросами ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле вышла за пределы местной повестки и привлекла внимание федеральных чиновников. Подчиненные Дениса Новоженова придумали историю с коллектором, откуда зашкаливали выбросы сероводорода, но пиарщики «Водоканала-НТ» оказались сообразительнее и легко разрушили эту легенду.

В 2022 году городские элиты будут стремиться попасть в городскую Думу — теперь в Нижнем Тагиле будут выбирать только 25 депутатов, причем только по одномандатным округам. Это усложнит жизнь кандидатам-оппозиционерам и добавит много новых для тагильской политики лиц из сферы бизнеса или промышленности.

Новых громких событий ждут эксперты от Владислава Пинаева и Ибрагима Абдулкадырова. Оба этих деятеля на шахматной доске тагильской политики занимают ведущие позиции. Однако собеседники редакции никак не могут определиться, играют ли глава города и полковник в тандеме или на разных сторонах доски. Приверженцы теории дружбы этих двух персон говорят о возможной рокировке, произошедшей в минувшем году: тогда влияние Владислава Пинаева тридцать экспертов редакции оценили выше влияния Ибрагима Абдулкадырова.

Эксперты оценили влияние Ибрагима Абдулкадырова в кланах Нижнего Тагила
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Помимо очевидного присутствия силовиков и промышленников в городских элитах отмечается и влияние на ситуацию в Нижнем Тагиле бизнесменов-рантье Уткиных, а также группировки руководителей дорожно-строительных фирм Гаджи Абдулова, Игоря Васильева. Хуже обстоят дела у Алексея Голященко, который в 2022 году может и вовсе покинуть рынок из-за конфликта с властями и затянувшимся исполнением контракта по ремонту моста на Циолковского.

Кланы-2022 в Нижнем Тагиле
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