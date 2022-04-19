На День города Нижнего Тагила позвали кумиров молодежи. Это Хабиб, Егора Натс, «На-На» и звёзды пиротехники. Отмечать 300-летний юбилей города планируется на протяжении трех дней — 12, 13 и 14 августа. Об этом сообщила глава управления культуры Светлана Юрчишина.