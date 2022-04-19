Posted 19 апреля 2022, 12:39
Published 19 апреля 2022, 12:39
Modified 18 сентября 2022, 15:04
Updated 18 сентября 2022, 15:04
На День города Нижнего Тагила позвали кумиров молодежи. Это Хабиб, Егора Натс, «На-На» и звёзды пиротехники. Отмечать 300-летний юбилей города планируется на протяжении трех дней — 12, 13 и 14 августа. Об этом сообщила глава управления культуры Светлана Юрчишина.
Сперва 12 августа состоится городское собрание. На нем пришедшим покажут театральную сценку. С 18.00 заработает основная концертная площадка за «Современником», пишет ИА «Все Новости».
Два часа там будут играть диджеи, затем в течение часа выступать рэпер Егор Натс, потом споет певец Хабиб.
С 22.00 начнётся 3D-фестиваль. Также в планах властей — выступление симфонического оркестра, в котором примут участие актеры драмтеатра и циркового коллектива «Аншлаг».
13 августа в городе начнет работать восемь праздничных площадок. Это Лисья гора, парк Бондина, Театральный сквер, территория за «Современником», «Театрград» и набережная Тагильского пруда. А в 22.00 состоится концерт группы «На-На». После ожидается десятиминутный салют.
14 августа состоится открытие стелы «Город трудовой доблести» на Привокзальной площади. Также пройдет фестиваль духовых оркестров.
Финальную афишу празднования Дня города разместят ближе к 1 июля.