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Posted 19 апреля 2022, 15:01

Published 19 апреля 2022, 15:01

Modified 29 ноября, 18:19

Updated 29 ноября, 18:19

Праздновать день города планируется три дня

19 апреля 2022, 15:01
Предварительную программу Дня города, рассчитанную на 12, 13 и 14 августа 2022 года, обсудили в администрации Нижнего Тагила.

Разработана увлекательная праздничная программа, которая будет интересна и молодым, и более взрослым тагильчанам. Праздник откроет торжество с награждением жителей и городских организаций, которые внесли свой вклад в развитие Нижнего Тагила, рассказала пресс-служба администрации города.

Проводиться торжественное собрание будет в цирке, вмещаемость которого до 1,5 тысячи человек. В первый день праздника состоятся выступления диджеев на Театральной площади, такую будет проведено мэппинг-шоу с симфоническим оркестром, которое будет транслироваться с интервалами в 15 минут до 24 часов.

13 августа на Лисьей горе, Театральной площади, в парке Бондина и на набережной будут проводиться шоу-программы, а также выступления творческих коллективов и выставки. Кроме того, выступит группа «На-На». Ровно в 12 часов ночи над акваторией Нижнетагильского пруда начнётся фестиваль фейерверков.

14 августа состоится парад духовых оркестров и открытие стелы «Город трудовой доблести».

Напомним, предыдущие два года День города проводился в онлайн-формате в связи с ростом заболеваний коронавирусом в регионе.

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#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Праздник#День города
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