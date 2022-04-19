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Posted 19 апреля 2022,, 08:35

Published 19 апреля 2022,, 08:35

Modified Вчера, 20:28

Updated Вчера, 20:28

В Екатеринбурге уйдут в армию во время весеннего призыва около 800 человек

19 апреля 2022, 08:35
Представители гордумы Екатеринбурга отчитались о ходе весеннего призыва в армию.

В вооруженные силы весной 2022 года должны уйти 799 местных жителей. Об этом информирует «КП-Екатеринбург».

По словам главы Комитета административных органов администрации Екатеринбурга Евгения Клюжина, к 15 апреля заседания призывных комиссий посетили уже 1366 молодых людей. Годными был признан 61 человек. Полиция Екатеринбурга начала отлавливать россиян, которые уклоняются от явки в военкомат.

Весенний призыв в армию в Российской Федерации стартовал первого апреля. Он будет длиться до 15 июля.

#Общество
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