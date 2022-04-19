В Екатеринбурге уйдут в армию во время весеннего призыва около 800 человек

По словам главы Комитета административных органов администрации Екатеринбурга Евгения Клюжина, к 15 апреля заседания призывных комиссий посетили уже 1366 молодых людей. Годными был признан 61 человек. Полиция Екатеринбурга начала отлавливать россиян, которые уклоняются от явки в военкомат.