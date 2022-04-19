В Екатеринбурге уйдут в армию во время весеннего призыва около 800 человек

Posted 19 апреля 2022,, 08:35
Published 19 апреля 2022,, 08:35
Modified Вчера, 20:28
Updated Вчера, 20:28
В вооруженные силы весной 2022 года должны уйти 799 местных жителей. Об этом информирует «КП-Екатеринбург».
По словам главы Комитета административных органов администрации Екатеринбурга Евгения Клюжина, к 15 апреля заседания призывных комиссий посетили уже 1366 молодых людей. Годными был признан 61 человек. Полиция Екатеринбурга начала отлавливать россиян, которые уклоняются от явки в военкомат.
Весенний призыв в армию в Российской Федерации стартовал первого апреля. Он будет длиться до 15 июля.