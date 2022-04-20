Беркутов, Абдулов и Корякин стали самыми богатыми депутатами Гордумы в 2021 году

Допустим, 30 тысяч человек на «Уралвагонзаводе», там система вертикали власти — начальник отдела сказал, его попросил начальник большого отдела, потом начальник подразделения, директор… Они единогласно голосуют за какого-то кандидата, и путем их большого количества получается, что они своего депутата продвигают, рассказал собеседник редакции TagilCity.ru.