tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 апреля 2022,, 06:50

Published 20 апреля 2022,, 06:50

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

Беркутов, Абдулов и Корякин стали самыми богатыми депутатами Гордумы в 2021 году

20 апреля 2022, 06:50
Депутаты городской Думы Нижнего Тагила отчитались о своих доходах за 2021 год. Самые большие суммы заработали депутаты из кланов промышленников: Никита Беркутов — 1 место, Гаджи Абдулов — 2 место, Денис Корякин — 3 место.

Депутаты в городской думе Нижнего Тагила от заводов — не редкость. Ранее генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев рассказал, что система лоббирования промышленными предприятиями в органы власти применяется во всем мире, так как заводы и крупный бизнес стараются защитить свои интересы. Другой эксперт пояснил схему продвижения необходимого кандидата.

Допустим, 30 тысяч человек на «Уралвагонзаводе», там система вертикали власти — начальник отдела сказал, его попросил начальник большого отдела, потом начальник подразделения, директор… Они единогласно голосуют за какого-то кандидата, и путем их большого количества получается, что они своего депутата продвигают, рассказал собеседник редакции TagilCity.ru.

Эксперты рассказали, почему представители заводов Нижнего Тагила стремятся во власть
Узнать подробнее

Итак, рассказываем сколько заработали депутаты гордумы Нижнего Тагила в 2021 году.

 

Никита Беркутов — 11,51 млн рублей

Начальник коксохимического производства АО «ЕВРАЗ НТМК» Никита Беркутов оказался на втором месте в списке самых богатых депутатов с годовым доходом в 11,51 млн. Он состоит в комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям.

В собственности у депутата два земельных участка (3,74 тысячи м²), жилой дом (450,3 м²), гараж (71,6 м²) и легковой автомобиль TOYOTA LANDCRUISER. В пользовании у тагильчанина гараж (20 м²).

Гаджи Абдулов — 10,89 млн рублей

Гаджи Абдулов, директор ООО «УБТ-Сервис», за 2021 год заработал 10,89 млн. Он является председателем комиссии по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму.

В декларации депутат указал в индивидуальной собственности квартиру (108,8 м²), гараж (40,4 м²), иное помещение (35,7 м²) и хозяйственную постройку (5,9 м²). Кроме этого Гаджи Абдулов имеет ¼ доли в магазине (670,5 м²).

У супруги и двоих несовершеннолетних детей в собственности имущества нет. Жена депутата получила в прошлом году 23,2 тысячи рублей. Транспорта в семье также не зарегистрировано.

Денис Корякин — 8,55 млн рублей

Директор по энергетике дивизиона «Урал» АО «ЕВРАЗ НТМК», председатель комиссии по городскому и ЖКХ, Денис Корякин отчитался о доходе в 8,55 млн.

В собственности у тагильчанина ½ доли квартиры (42,9 м²) и 8/9 доли второй квартиры (61,6 м²). В пользовании у депутата вместе с двумя детьми земельный участок (1,46 тысячи м²), жилой дом (181,9 м²), квартира (74,1 м²) и нежилое строение (55,8 м²).

Передвигается Денис Корякин на TOYOTA RAV 4 и Mazda CX-5, также семья имеет снегоход Yamaxa, моторное судно WYATBOAT 460DCM и два прицепа.

Эксперты оценили влияние Ибрагима Абдулкадырова в кланах Нижнего Тагила
Узнать подробнее

Супруга депутата задекларировала доход в 680,5 тысячи рублей. Она владеет тремя земельными участками (общая площадь 3,82 тысячи м2), четырьмя квартирами (186 м²), двумя жилыми домами (194,9 м²) и хозяйственным строением (55,8 м²).

Дмитрий Скоропупов* — 6,5 млн рублей

Генеральный директор АО «Уралкриомаш» Дмитрий Скоропупов является членом комиссий по бюджету, экономической политике и инвестициям, а также по развитию предпринимательской деятельности, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию.

У него в общей собственности с супругой земельный участок площадью 2,8 тысячи м², жилой дом (447,4 м²), хозяйственное строение (350 м²) и квартира (107 м²). Также он индивидуально владеет двумя земельными участками общей площадью 3,2 тысячи м², двумя квартирами (119,6 м²), несколькими хозяйственными постройками (4 м²) и нежилым помещением (20,9 м²). Из транспорта депутат задекларировал два мотовездехода и прицеп.

Супруга* тагильчанина за 2021 год заработала 4,35 млн. Помимо общей собственности с мужем в пользовании у нее квартира (76,4 м²) и подземная парковка (20,9 м²).

Константин Шведов — 5,77 млн рублей

Константин Шведов, начальник технического управления АО «ЕВРАЗ НТМК», замыкает топ-5 самых богатых депутатов Гордумы Нижнего Тагила, его годовой доход составил 5,77 млн.

Недвижимости у тагильчанина в собственности нет, но он владеет легковым автомобилем FORD EXPLORER. За прошлый год супруга депутата заработала 1,24 млн, она имеет квартиру площадью 77,8 м².

Фото: TagilCity.ru

Доход от трех до пяти млн рублей

Доход от трех до пяти миллионов за 2021 год задекларировали еще пять депутатов гордумы Нижнего Тагила:

  • директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов;
  • начальник управления по взаимодействию с органами власти и общественными организациями АО «Первоуральский новотрубный завод» Андрей Палатов;
  • член комиссии по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике Роман Гореленко;
  • главный энергетик АО НПК «Уралвагонзавод» Руслан Юсупов;
  • директор центра профилактической медицины УХП Владимир Антонов.

Доход от одного до трех млн рублей

Задекларировали доход от одного до трех миллионов рублей 12 депутатов городской думы:

  • директор филиала ГАОУ ВО «УрФУ им. Б. Н. Ельцина» Владислав Потанин;
  • художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра им. Д. Н. Мамина-Сибиряка Игорь Булыгин;
  • директор МБОУ СОШ 32 Галина Масликова;
  • председатель нижнетагильской гордумы Вадим Раудштейн;
  • генеральный директор ООО «ВСМПО-посуда» Михаил Кручинин;
  • зампредседателя нижнетагильской гордумы Игорь Базилевич;
  • директор МАУ СШОР «Юпитер» Александр Долгоруков;
  • председатель комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям Леонид Мартюшев;
  • директор МАОУ СОШ № 61 Лариса Гизенко;
  • директор МБУ ДО «ДЮСШ № 2» Олег Перминов;
  • директор МБОУ СОШ № 49 Ирина Бусыгина;
  • директор ООО «Автолюкс» Александр Петров.

Доход менее одного млн рублей

О доходе менее одного миллиона рублей в минувшем году заявили три депутата. Члены комиссии по социальной политике Николай Атаманкин и Мария Лисина получили 539 и 139,5 тысячи рублей соответственно. Меньше всего за 2021 года заработал председатель совета территориального общественного самоуправления «Прудок» Ленинского района Игорь Макаров — 84 тысячи рублей.

Напомним, депутат Государственной думы РФ от Нижнего Тагила Константин Захаров за 2021 год задекларировал 6,3 млн дохода.

Депутат Госдумы от Тагила Константин Захаров отчитался о доходе в 6,3 млн за 2021 год
Узнать подробнее

*У Дмитрия Скоропупова и его супруги ранее в отчете Нижнетагильской городской думы были указаны ошибочные данные. Публикация обновлена в соответствии с поправками от Гордумы.

Материалы по теме
ЕВРАЗ и УВЗ имеют разные уровни влияния. Мнение политологов о «Кланах Нижнего Тагила»Эксперты оценили влияние Ибрагима Абдулкадырова в кланах Нижнего ТагилаКланы-2022 в Нижнем Тагиле: как правят городом чиновники и силовики, заводы и бизнес
#Экономика#Нижний Тагил#Эксклюзив#Городская дума#Депутаты#Доходы#Нижнетагильская гордума#Евгения Сафина
Подпишитесь
«Понебратство»: самые необычные обращения в редакцию TagilCity.ru за 2023 год
Вчера, 13:05
Депутат и сын главы полиции Гаджи Абдулов прокомментировал нападение мигрантов
Сегодня, 14:40
Шпионаж, убийства, пожары и сбитый сап: топ ЧП 2023 года в Свердловской области
Вчера, 04:00
Морозы и снег придут в Нижний Тагил к Рождеству
Сегодня, 12:44
Чиновники впервые прокомментировали избиение сироты мигрантами в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:20
«Сначала отменили, сейчас переносят»: тагильчане жалуются на работу служб доставок
Вчера, 13:27