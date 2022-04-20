Какие выплаты положены погибшим и раненным на Украине?

Раненым военным, которые пострадали во время специальной операции на Украине, предоставляются выплаты в сумме 3 млн. Они выплачиваются один раз. Если у раненого солдата или офицера обнаружены тяжелые увечья, которые не позволяют проходить в дальнейшем службу, разово предоставляется 2,9 млн. При установлении инвалидности раненый сможет получить дополнительную компенсацию раз в месяц.