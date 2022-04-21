Топ-5 лайфхаков по сохранению личных финансов в 2022 году

Например, недавно в Екатеринбурге несколько человек попались на «бешеные скидки» на те категории товаров, которые стали дороже из-за введенных санкций. В частности, свердловчанин нашел интернет-магазин, который предлагал новый квадрокоптер по прошлогодней цене. Продавец заверил екатеринбуржца, что специально держит цены на некоторые позиции. Злоумышленник объяснил прошлогоднюю стоимость желанием продать все товары, которые уже залежались на складе. Свердловчанин поверил мошеннику и перевел по указанным реквизитам почти 50 тысяч рублей. Конечно, никого квадрокоптера пострадавший не получил. Позднее мужчина написал в местный отдел полиции заявление о факте мошенничества. Правоохранители рассказали екатеринбуржцу, что не только он, желая приобрести технику дешевле, чем у конкурентов, попался на удочку мошенников.