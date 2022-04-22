tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 апреля 2022, 04:48

Published 22 апреля 2022, 04:48

Modified 29 ноября, 18:39

Updated 29 ноября, 18:39

В Екатеринбурге мама первоклассницы пожаловалась на распространение в школе порно

22 апреля 2022, 04:48
Мама ученицы 1 класса одной из екатеринбургских школ пожаловалась на распространение в учреждении порно, и на фотографирование старшеклассниками младшеклассников. Остальные родители данных фактов не заметили.

Мама екатеринбургской первоклассницы пожаловалась на распространение школой порнографии. Обвинение женщина выдвинула в адрес учеников старших классов. Родительница даже совершала попытку устроить пикет. Об этом сообщает Е1.

Однако другие родители школьников не согласны с обвинениями женщины. И они считают, что родительница выдвинула странные требования – например, попросила сидеть на уроках дочки. Но ей разрешили смотреть на них лишь из коридора.

Далее она заявила, что ученики 1 класса не должны переодеваться в одном помещении. Якобы старшеклассники фотографируют младших ребят и выставляют снимки в сеть.

А потом женщина совершила попытку пикетирования за якобы распространение школой порно-роликов. А когда мать ребенка перестали впускать в школьное здание, родительница вызвала ГБР.

А еще женщина заявила, что другие родители оскорбляют ее в общем чате и пытаются добиться исключения ее дочери из учреждения.

#Происшествия#Новости УрФО#Школа#Жалоба#Мама
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика