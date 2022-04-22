В тагильских зоомагазинах не хватает кормов, а житель Вагонки порезал собаку

Специализированные магазины для животных в Нижнем Тагиле отмечают, что имеется дефицит кормов. Сильнее всего это касается товаров особых линеек, которые предназначены для ветеринарных диет или имеют большой объем. Их практически невозможно приобрести. О том, какие еще возникают сложности в работе, а также когда обещают наладить поставки, разбиралась редакция TagilCity.ru.