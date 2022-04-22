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Posted 22 апреля 2022, 15:39

Published 22 апреля 2022, 15:39

Modified 29 ноября, 18:40

Updated 29 ноября, 18:40

В тагильских зоомагазинах не хватает кормов, а житель Вагонки порезал собаку

В тагильских зоомагазинах не хватает кормов, а житель Вагонки порезал собаку

22 апреля 2022, 15:39
Фото: 1MI.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
В зоомагазинах Нижнего Тагила наблюдается дефицит кормов, житель Вагонки подрезал своего щенка, а бумажные информационные листки больше не будут приходить льготникам. Об этих и других событиях читайте в подборке TagilCity.ru.

Специализированные магазины для животных в Нижнем Тагиле отмечают, что имеется дефицит кормов. Сильнее всего это касается товаров особых линеек, которые предназначены для ветеринарных диет или имеют большой объем. Их практически невозможно приобрести. О том, какие еще возникают сложности в работе, а также когда обещают наладить поставки, разбиралась редакция TagilCity.ru.

Теперь получатели льгот по квартплате в Нижнем Тагиле будут получать информацию в электронном виде. Информационные листы на бумаге больше приходить не будут. Горожанам предлагается получать данные по электронной почте или обращаться лично в «Службу правовых отношений».

Собственного щенка пырнул ножом мужчина в Нижнем Тагиле. Таким образом он решил его наказать за то, что пес побежал за другими собаками. Свидетелем случайно стала местная жительница, которая записала злоумышленника на видео.

В Алтайском микрорайоне в Нижнем Тагиле 22 апреля загорелась сухая трава. По словам очевидцев, вверх с земли поднимался большой столб дыма. Трава горела на поле за жилыми домами.

Компания, занимающаяся строительством моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле выплатит УВЗ почти 48 миллионов рублей. Компании подавали в арбитражный суд иски друг к другу и требования обеих были удовлетворены.

#Общество#Новости УрФО#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Итоги
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