Получение электронной подписи для бизнеса в банке Тинькофф

Квалифицированная электронная подпись (КЭП) необходима предпринимателям и владельцам компаний для подтверждения подлинности бумаг и документов. Например, это условие требуется для сдачи отчетов в налоговую службу или пенсионный фонд. Банк Тинькофф предлагает своим клиентам получить КЭП для онлайн-касс, порталов, отчетности, ЭДО и торгов. Для этого пользователю необходимо внести свои данные и отправить заявку прямо на сайте. Затем с клиентом связывается специалист сервиса для уточнения деталей. Получить подпись можно любым удобным способом.