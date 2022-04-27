Топ-менеджер ЕВРАЗ НТМК поставил под сомнение общественные замеры воздуха в Тагиле

Также специалист никак не прокомментировал и мощный выброс сероводорода в 20 ПДК с ЕВРАЗ НТМК во время смога над Нижним Тагилом в конце января. Что именно это предприятие стало источником загрязняющего вещества, показала проверка Росприроднадзора. А комбинат в это время пытался доказать жителям города, которые во время смога жаловались на кашель, головную боль и тошноту, что выброс произошел из канализационного коллектора. Он находится в десяти шагах от станции УГМС, которая поймала превышение. Однако сероводород тяжелее воздуха и при выбросе он остается внизу, что не позволяет ему подняться из коллектора на ту высоту, откуда станция берет пробы на загрязнения. Эту информацию знает рядовой школьник, но почему ее не знают экологи ЕВРАЗа — непонятно.