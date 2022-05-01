«Универсальный полицейский»: некомплект участковых в Тагиле вырос в 20 раз за 6 лет

Posted 1 мая 2022, 05:09
Published 1 мая 2022, 05:09
Modified 29 ноября, 18:40
Updated 29 ноября, 18:40
С каждым годом количество участковых уполномоченных в МУ МВД России «Нижнетагильское» сокращается в разы. Так с 2017 года некомплект полицейский УУП (по официальным данным по итогам 2021 года) вырос в 18 раз. В настоящий момент — уже в 20. Увеличилось и количество обязанностей сотрудников. Себя участковые называют «универсальными полицейскими», а руководство и коллеги зачастую считают «людьми второго сорта».
В Нижнем Тагиле полностью укомлектован участковыми уполномоченными только один отдел полиции — ОП № 1. Служа УУП полностью покрывает радиус вокруг таких поселков и сел ГГО, как Новоасбест, Краснополье, Петрокаменское, Черемшанка, Южаково и Новопаньшино. На данную территорию предусмотрено от МВД 7 сотрудников — именно столько, согласно информации на сайте полицейского управления города, здесь и служит.
Наибольший некомплект существует в ОП № 17 и № 18. В отделе на Вагонке вакантно 14 из 36 мест, что составляет 38,9% в отделе и 35% от общего числа недостающих кадров среди участковых уполномоченных в гарнизоне. Сотрудников УУП не хватает на Сухоложском поселке и в Алтайском микрорайоне, в районе двух поликлиник, кинотеатра «Россия» и военкомата.
Аналогично в процентом соотношении и количество недостающих сотрудников ОП № 18 на улице Красная, 10. Здесь из 18 участковых не хватает семерых в районе Строительного техникума, рынка «Букатинский», на Малой Кушве и районе железнодорожного вокзала и «цыганского» посёлка. Однако, от общего числа гарнизонного некомплекта сотрудников УУП данный отдел находится на отметке в 27%.
30% от необходимого количества участковых недостает ОП № 20. Их не хватает в районах Дружинина и парка Победы, школ № 40, № 69 и № 80. При этом от общегарнизонного некомплекта нехватка сотрудников УПП здесь составляет только 8%.
В отделе полиции № 16 некомплект участковых составляет 29,7%. Вакантными числятся районы — Старатель, Лебяжка, Черемшанки (Верхняя и Нижняя), территория возле бывшего «Тагилбанка», а также ряд домов в самом центре Нижнего Тагила. От общего числа недостающих сотрудников УУП в гарнизоне — это 27%.
По 13% участковых не хватает в ОП № 19 и № 21. В этих отделах есть вакансии в районах Тагилстроевского райсуда и больничного городка, а также в Николо-Павловском селе и поселке Черноисточинск.
Согласно данным управления МВД Свердловской области, в 2017 году из 122 штатных единиц не хватало только двоих участковых в Нижнем Тагиле. В 2021 году — уже 36 человек. Согласно открытым данным сайта МУ МВД России «Нижнетагильское», в апреле 2022 года из 142 сотрудников УУП отделы полиции недоукомплектованы 40 правоохранителями. Таким образом, в настоящий момент кадровый голод среди участковых равен 28,2%.
Редакция TagilCity.ru пообщалась с тремя сотрудниками системы УУП Нижнего Тагила — двумя действующими и одним бывшим правоохранителями. Собеседники издания поделились, как работа влияет на их личную жизнь, а также почему так вырос некомплект среди участковых.
Каждый день ходишь по уши в г****, как говорится, и никто не замечает твоей работы. А ты приходишь и работаешь за двоих, за троих. Чем хороша служба участковых — тем что ты можешь узнать всю работу полиции. Просто участковый — это многостаночник, универсальный полицейский, человек, который может делать всё — от выписывания протокола за нарушение правил дорожного движения до составления материалов по уголовным делам, поделился с редакцией экс-силовик Андрей.
Тагильчанин считает, что участковые несут на своих плечах большой пласт работы, в том числе бумажной. Введенный электронный документооборот в системе МВД не отменяет хранение и ведение материалов на бумажном носителе.
Сейчас регистрируются абсолютно все обращения граждан, которые поступают на телефон «02». Если раньше можно было сразу сказать, что вы звоните не по адресу, то сейчас этого не делается. Например, был такой интересный случай, когда женщина позвонила и пожаловалась, что не работает один из общественных туалетов. Заявление приняли и отдали участковому, который обслуживает данный участок. Полицейскому пришлось писать отказной материал — как на бумаге, так и в компьютер потом заносить все страницы дела. Это опять-таки занимает немалую долю времени, говорит Андрей.
Нехватка кадров не должна сказываться на горожанах, поэтому участковым приходится помимо своего, брать еще один, а иногда и два дополнительных участка. Зачастую, начальство навязывает допработу — доплата за нее составляет около 4 тысяч рублей помимо основных 30-35 тысяч. Однако здесь есть обратная сторона медали, когда вместо дополнительных денег сотрудник получает выговор и вычет за плохую работу.
Случай один был, участковый помимо своего участка прихватил ещё один, потому что там люди очень нуждались в помощи уполномоченного. Так вот спустя некоторое время он настолько начал зашиваться в материалах, что не успевал их вовремя сдать. И ему влепили строгий выговор, за что он стал получать зарплату меньше, плюс остался без годовой и без полугодовой премии. Для понимания, офицеры на должности участкового уполномоченного получают от 30 до 35 тысяч в месяц, рассказал TagilCity.ru собеседник.
Действующий сотрудник службы УУП Виктор [имя изменено, прим.ред.]поделился с редакцией, что помимо своей работы участковым приходится выполнять функции инспекторов по делам несовершеннолетних — в этой службе тоже наблюдается нехватка кадров.
Приходится иногда выполнять работу инспекторов по делам несовершеннолетних, потому что там тоже очень сильный некомплект, и в эти моменты, когда ты приходишь в чужую семью и работаешь с детьми — рассказываешь им, как нужно себя вести, почему нужно слушаться родителей, почему нельзя воровать и совершать какие-то противоправные действия, ты понимаешь, что с твоими детьми эту беседу ты не провёл. Потому что тебя просто не бывает дома. Вот тогда опускаются руки и хочется бросить все и уйти, пропадает желание служить, говорит Виктор.
По словам полицейского, если раньше практически каждый житель знал своего участкового в лицо, то сейчас к ним относятся как к «людям второго сорта».
Если раньше участковый шёл по улице, его знали все, оборачивались, здоровались, делились своими проблемами и радостными новостями, то сейчас ему даже могут запросто не открыть дверь. Постоянно происходят такие случаи, когда участковый звонит в домофон и просит открыть дверь или пообщаться с ним, отвечают — «Я вас не вызывал!». Такие ответы получают даже от старших по дому, по подъезду. И как работать потом?! Начальство и коллеги из отделов смеются над тобой, иногда в лицо говорят, что участковые — это люди второго сорта, поделился с редакцией Виктор.
Еще одна инспектор, девушка, рассказала TagilCity.ru, как среди прекрасной половины участковых из уст в уста передается история одной сотрудницы и глаженой полицейской форме.
У одной участковой было двое детей, поэтому она брала сразу отпуск весь: то есть, это длительный отпуск, который положен, основной ежегодный, плюс отпуск за переработку, который полагается сотрудникам полиции. В общей сложности — почти два месяца. Так вот ближе к концу отпуска, за день-два до выхода из него, девушка начинала гладить свою форму. После того, как дети это видели, они начинают просто плакать, из-за того, что почти год не увидят свою маму,рассказала редакции Кристина [имя изменено, прим.ред].
Поэтому, по словам тагильчанки, многие женщины полицейские на должностях участковых или инспекторов ПДН либо не заводят семьи, так как нет времени, либо стараются перевестись в другие службы. Кристина поделилась, что не может спланировать свой день из-за того, что служба в полиции делает его непредсказуемым.
Я не знаю, смогу я забрать ребенка из садика или секции, успею ли я ко врачу. В любой момент начальство может отправить на поквартирный опрос или бросить в помощь во время каких-то общегарнизонных мероприятий, сообщила собеседница редакции.
Помимо круглосуточной занятости и бумажного вопроса, участковые говорят, что сами могут в любой момент оказаться по ту сторону закона.
Из-за большого объема работы выносится много отказных материалов, где есть реальный состав преступления. Если граждане начинают жаловаться в прокуратуру и СК, то тогда карьере участкового в 80% случаев приходит конец. Отказ в возбуждении уголовного дела превращается в сокрытие преступления, рассказал Виктор.
Если посмотреть на официальные предложения о работе в полиции Нижнего Тагила, то представляется совсем другая картина. Для того, чтобы стать сотрудником правоохранительных органов, необходимо:
На сайте МУ МВД России «Нижнетагильское» не указано общее число вакансий, но есть перечень должностей. Так тагильскому гарнизону требуются полицейские патрульно-постовой службы, инспектора государственной инспекции дорожного движения, участковые уполномоченные полиции, оперуполномоченные уголовного розыска, эксперты, следователи, дознаватели, водители.
Сегодня служба в органах внутренних дел — это напряженная, но важная и очень нужная людям работа, требующая мужества и отваги, выносливости и хорошей физической подготовки, умения логически мыслить и сопереживать, потому что цена этой работы — человеческая жизнь. Служба в полиции требует от сотрудника проявления самых лучших его качеств: честности, порядочности, желания и готовности прийти на помощь людям,сообщается для соискателей на официальном сайте тагильской полиции.
Вышеупомянутым сотрудникам обещают:
На сайте вакансий также есть предложения для сотрудников в системе МВД и на гражданские должности. Так, при пятидневной рабочей неделе, например, эксперт по производству компьютерных экспертиз тагильского гарнизона будет получать от 16 тысяч рублей.