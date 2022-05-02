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Posted 2 мая 2022, 14:31

Published 2 мая 2022, 14:31

Modified 29 ноября, 18:40

Updated 29 ноября, 18:40

Антон Шипулин ответил на оскорбление жителей Екатеринбурга Владимиру Соловьеву

2 мая 2022, 14:31
Депутат Госдумы Антон Шипулин, бывший биатлонист, ответил телеведущему Владимиру Соловьеву на оскорбления жителей Екатеринбурга.

На своей странице ВКонтакте Шипулин заявил, что ранее не высказывался по этому поводу, так как ждал от Соловьева извинения за свои слова.

Депутат отметил, что именно в Свердловской области производится множество вооружения: зенитно-ракетные комплексы, танковые пушки, самоходные гаубицы, минометы и так далее, поэтому нельзя винить екатеринбуржцев в том, что они не поддерживают президента РФ Владимира Путина и спецоперацию на Украине.

Уральцы ежедневно вносят колоссальный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса нашей страны. И вот тут между нами, уральцами, и вами есть принципиальная разница. Мы делаем, а вы говорите, пояснил Антон Шипулин.

Также депутат предложил Владимиру Соловьеву сделать одолжение и не мешать свердловчанам работать.

Напомним, ранее на высказывание телеведущего ответили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и известный бард Александр Новиков.

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#Общество#Новости УрФО#Оскорбление#Владимир Соловьев#Екатеринбург
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