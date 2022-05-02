Ночью в Нижнем Тагиле похолодает до минус пяти градусов

Posted 2 мая 2022, 09:06
Published 2 мая 2022, 09:06
Modified 29 ноября, 18:40
Updated 29 ноября, 18:40
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Нижнего Тагила выпустила предупреждение о порывах северо-западного и западного до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем 2 мая будет около 7-12 градусов выше нуля. Ночью тагильчанам пообещали заморозки до минус 5 градусов.
По данным ЕДДС, в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями, существуют риски аварий в системах водоснабжения, сетях газо- и электроснабжения; обрывов линий электропередач и технических проводов; обрушения слабоукрепленных конструкций, сооружений и деревьев.
Отдельно существует риск возникновения природных и техногенных пожаров. При прохождении над Свердловской областью циклона, который принесет с собой 2 и 3 мая снег, мокрый снег и снег с дождем, возможны задержки и отмены вылетов авиарейсов из Кольцово.
Накануне вечером в Нижнем Тагиле сгорел жилой дом с частными постройками в Дзержинском районе. Площадь пожара составила больше 120 квадратных метров.