tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 мая 2022, 09:06

Published 2 мая 2022, 09:06

Modified 29 ноября, 18:40

Updated 29 ноября, 18:40

Ночью в Нижнем Тагиле похолодает до минус пяти градусов

2 мая 2022, 09:06
Повышенный риск возникновения пожаров и обрывов линий электропередач существует в Нижнем Тагиле из-за непогоды. Сильный ветер и заморозки обещают тагильчанам в первую неделю мая.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Нижнего Тагила выпустила предупреждение о порывах северо-западного и западного до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем 2 мая будет около 7-12 градусов выше нуля. Ночью тагильчанам пообещали заморозки до минус 5 градусов.

По данным ЕДДС, в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями, существуют риски аварий в системах водоснабжения, сетях газо- и электроснабжения; обрывов линий электропередач и технических проводов; обрушения слабоукрепленных конструкций, сооружений и деревьев.

Отдельно существует риск возникновения природных и техногенных пожаров. При прохождении над Свердловской областью циклона, который принесет с собой 2 и 3 мая снег, мокрый снег и снег с дождем, возможны задержки и отмены вылетов авиарейсов из Кольцово.

Накануне вечером в Нижнем Тагиле сгорел жилой дом с частными постройками в Дзержинском районе. Площадь пожара составила больше 120 квадратных метров.

Материалы по теме
Более 256 тысяч обращений приняли за год в ЕДДС Нижнего ТагилаЗаморозки до -5 градусов ожидаются в майские выходные в Нижнем Тагиле
#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Погода#Дождь#Ветер#Пасмурная погода#Сильный ветер
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика