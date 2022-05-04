Село под Тагилом содрогается от инцидентов, а воздух в городе наполнен сероводородом

Малая Лая содрогается от происшествий после майских праздников. Так местный житель в поминальный вторник убил свою супругу на глазах их общего двухлетнего ребенка, а после этого наложил на себя руки. Сын мужчины поделился с TagilCity.ru, что супруги, скорее всего, поругались после совместного распития горячительных напитков. Погибшая периодически пугала своего благоверного разделом имущества, однако 3 мая чаша терпения тагильчанина наполнилась до краев.