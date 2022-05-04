Центр Нижнего Тагила перекроют 5 мая для репетиции Парада Победы

Posted 4 мая 2022, 10:20
Published 4 мая 2022, 10:20
Modified 29 ноября, 18:39
Updated 29 ноября, 18:39
Генеральная репетиция праздничного шествия состоится вечером, в 19:00, а движение будет закрыто с 18:30.
По проспекту Ленина от Первомайской улицы до проспекта Мира нельзя будет ездить ровно до 21:00. Кроме того, на этом участке запретят парковать автомобили.
Напомним, Парад Победы пройдет в традиционном формате впервые за два года, так как в 2020 и 2021 годах мероприятие не проводилось в связи с ковидными ограничениями. Помимо торжественного Парада состоится ежегодная акция «Бессмертный полк».