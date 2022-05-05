Упакуем и доставим! Пока вы отдыхаете

В Нижнем Тагиле «Доброцен» запустил услугу «Заказ с доставкой». Создали ее, чтобы сделать вашу жизнь проще, избавить вас от тележек, тяжелых сумок и пакетов.