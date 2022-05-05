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Posted 5 мая 2022,, 04:00

Published 5 мая 2022,, 04:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Упакуем и доставим! Пока вы отдыхаете

5 мая 2022, 04:00
В Нижнем Тагиле «Доброцен» запустил услугу «Заказ с доставкой». Создали ее, чтобы сделать вашу жизнь проще, избавить вас от тележек, тяжелых сумок и пакетов.

Больше не нужно тратить время на поход в магазин: все, что нужно, привезут из «Доброцен».

  • Выбирайте товары на сайте dobrotsen.ru
  • Оформляйте доставку курьером на удобный для вас адрес

После получения заказа сотрудники «Доброцен» соберут товары, выбирая свежие продукты с полки. Затем упакуют заказ в фирменные пакеты и передадут курьеру, чтобы вы как можно скорее получили все необходимое.

Немного терпения: качественные товары «Доброцен» уже в пути!

Подробнее об условиях доставки вы можете узнать тут: dobrotsen.ru/ishop/dostavka/

Онлайн-заказ товаров также доступен для юридических лиц. Подробности на dobrotsen.ru/busy/

Внимание! «Доброцен» проводит конкурс «Победный май» и дарит подарки каждую неделю. Подписывайтесь на телеграм-канал t.me/dobrotsenru и участвуйте. Каждую неделю - 5 продуктовых корзин по 1000 рублей!*

Также на канале вы найдете рецепты, лайфхаки и другую полезную информацию от «Доброцена».

* Сроки акции с 1 по 31 мая 2022г. Подробности об организаторе акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте на сайте www.dobrotsen.ru

На правах рекламы. ООО «Правильный выбор», 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, строение 24, офис 704, ОГРН: 1169658055214

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