Упакуем и доставим! Пока вы отдыхаете

Posted 5 мая 2022,, 04:00
Published 5 мая 2022,, 04:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Больше не нужно тратить время на поход в магазин: все, что нужно, привезут из «Доброцен».
После получения заказа сотрудники «Доброцен» соберут товары, выбирая свежие продукты с полки. Затем упакуют заказ в фирменные пакеты и передадут курьеру, чтобы вы как можно скорее получили все необходимое.
Немного терпения: качественные товары «Доброцен» уже в пути!
Внимание! «Доброцен» проводит конкурс «Победный май» и дарит подарки каждую неделю. Подписывайтесь на телеграм-канал t.me/dobrotsenru и участвуйте. Каждую неделю - 5 продуктовых корзин по 1000 рублей!*
Также на канале вы найдете рецепты, лайфхаки и другую полезную информацию от «Доброцена».
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