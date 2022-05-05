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Posted 5 мая 2022, 05:47

Published 5 мая 2022, 05:47

Modified 29 ноября, 18:40

Updated 29 ноября, 18:40

В Свердловской области к выходным ожидается до 18 градусов тепла

5 мая 2022, 05:47
Жители Свердловской области к выходным могут ожидать теплую погоду, которая будет достигать 18 градусов.

В Свердловской области к выходным ожидается до 18 градусов тепла. Как сообщает Уральский гидрометцентр, в период с 6 по 7 мая ночью будут наблюдаться лишь незначительные заморозки.

Как сообщает главный региональный синоптик Галина Шепоренко, 7-9 мая в дневное время температура нагреется до 14-18 градусов тепла. Осадков, вероятнее всего, не будет.

Ранее синоптик анонсировала, что воздух нагреется в завершении первой декады, когда до региона дойдут более теплые воздушные массы.

#Общество#Новости УрФО#Погода#Тепло
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