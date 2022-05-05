Posted 5 мая 2022, 05:47
Published 5 мая 2022, 05:47
Modified 29 ноября, 18:40
Updated 29 ноября, 18:40
В Свердловской области к выходным ожидается до 18 градусов тепла. Как сообщает Уральский гидрометцентр, в период с 6 по 7 мая ночью будут наблюдаться лишь незначительные заморозки.
Как сообщает главный региональный синоптик Галина Шепоренко, 7-9 мая в дневное время температура нагреется до 14-18 градусов тепла. Осадков, вероятнее всего, не будет.
Ранее синоптик анонсировала, что воздух нагреется в завершении первой декады, когда до региона дойдут более теплые воздушные массы.