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Posted 6 мая 2022, 11:39

Published 6 мая 2022, 11:39

Modified 29 ноября, 18:40

Updated 29 ноября, 18:40

Проверку из-за проткнутых колес на 10 машинах в Нижнем Тагиле начали в полиции

6 мая 2022, 11:39
В правоохранительных органах Нижнего Тагила начали проверку по факту проткнутых колес на 10 автомобилях у дома № 2 на Ленинградском проспекте.

Несмотря на то, что заявлений от пострадавших в полицию не поступали, проверка началась.

Пока проводится проверка. Люди сами не обращаются, все очевидцев через соцсети ищут, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Напомним, в ночь с 1 на 2 мая неизвестные прокололи ножом колеса на нескольких автомобилях, припаркованных у дома на Ленинградском проспекте, 2. Подписчица TagilCity.ru сообщила, что пострадали около 10 машин. Однако хозяева транспорта не стали обращаться в полицию и пытаются самостоятельно найти злоумышленников.

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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Проверка#Полиция#Ленинградский проспект#Колеса
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