Сидевшего на самодельном плоту 10-летнего мальчика унесло ветром под Екатеринбургом

Posted 6 мая 2022, 15:13
Published 6 мая 2022, 15:13
Modified 29 ноября, 18:39
Updated 29 ноября, 18:39
Трое детей катались на куске пенопласта на Колхозной улице. Увидевшие их местные жители испугались за мальчиков и вызвали службу спасения, пишет Ура.ру.
Когда спасатели приехали на вызов, двое детей соскочили с пенопласта, а третий мальчик не успел, его порывом ветра понесло к другому берегу. Вскоре он оказался у противоположного берега, где он был встречен спасателями. Один из них зашел в воду, чтобы причалить «плот».
По словам спасателей, ребенок не промок, но был испуган.
Напомним, в апреле 2022 года на реке тура откололась льдина, на которой находился рыбак, и мужчина застрял в 40 метрах от берега. Его забрали прибывшие спасатели.