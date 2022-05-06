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Posted 6 мая 2022, 15:13

Published 6 мая 2022, 15:13

Modified 29 ноября, 18:39

Updated 29 ноября, 18:39

Сидевшего на самодельном плоту 10-летнего мальчика унесло ветром под Екатеринбургом

6 мая 2022, 15:13
Ребенок на импровизированном плоту пытался пристать к берегу в карьере вблизи Екатеринбурга, но его унесло ветром. Инцидент случился вечером 5 мая 2022 года.

Трое детей катались на куске пенопласта на Колхозной улице. Увидевшие их местные жители испугались за мальчиков и вызвали службу спасения, пишет Ура.ру.

Когда спасатели приехали на вызов, двое детей соскочили с пенопласта, а третий мальчик не успел, его порывом ветра понесло к другому берегу. Вскоре он оказался у противоположного берега, где он был встречен спасателями. Один из них зашел в воду, чтобы причалить «плот».

По словам спасателей, ребенок не промок, но был испуган.

Напомним, в апреле 2022 года на реке тура откололась льдина, на которой находился рыбак, и мужчина застрял в 40 метрах от берега. Его забрали прибывшие спасатели.

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