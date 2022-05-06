Сидевшего на самодельном плоту 10-летнего мальчика унесло ветром под Екатеринбургом

Когда спасатели приехали на вызов, двое детей соскочили с пенопласта, а третий мальчик не успел, его порывом ветра понесло к другому берегу. Вскоре он оказался у противоположного берега, где он был встречен спасателями. Один из них зашел в воду, чтобы причалить «плот».