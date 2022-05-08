1,5 тысячи байкеров перекрыли дороги в центре Екатеринбурга

Колонна мотоциклистов проследовала от кинотеатра «Космос» до «Ельцин Центра». Некоторые байкеры ехали с флагами России с лозунгом «Своих не бросаем». Представители полиции напомнили им, что необходимо соблюдать правила ПДД и раздали памятки, сообщается в группе «Екатское чтиво» Вконтакте.