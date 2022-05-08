1,5 тысячи байкеров перекрыли дороги в центре Екатеринбурга

Posted 8 мая 2022, 12:04
Published 8 мая 2022, 12:04
Modified 29 ноября, 18:37
Updated 29 ноября, 18:37
Колонна мотоциклистов проследовала от кинотеатра «Космос» до «Ельцин Центра». Некоторые байкеры ехали с флагами России с лозунгом «Своих не бросаем». Представители полиции напомнили им, что необходимо соблюдать правила ПДД и раздали памятки, сообщается в группе «Екатское чтиво» Вконтакте.
Напомним, накануне 9 мая в 2021 году в мотопробеге в Екатеринбурге участвовали сотни байкеров. По завершению мероприятия в столице Урала состоялся концерт.