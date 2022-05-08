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Posted 8 мая 2022, 12:04

Published 8 мая 2022, 12:04

Modified 29 ноября, 18:37

Updated 29 ноября, 18:37

1,5 тысячи байкеров перекрыли дороги в центре Екатеринбурга

8 мая 2022, 12:04
Организатором мотопробега стала УГИБДД по Екатеринбургу. А заезде приняли участие более 1,5 тысячи человек.

Колонна мотоциклистов проследовала от кинотеатра «Космос» до «Ельцин Центра». Некоторые байкеры ехали с флагами России с лозунгом «Своих не бросаем». Представители полиции напомнили им, что необходимо соблюдать правила ПДД и раздали памятки, сообщается в группе «Екатское чтиво» Вконтакте.

Напомним, накануне 9 мая в 2021 году в мотопробеге в Екатеринбурге участвовали сотни байкеров. По завершению мероприятия в столице Урала состоялся концерт.

#Транспорт#Новости УрФО#Мотоциклисты#Байкер#Мотопробег#Екатеринбург
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