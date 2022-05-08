На нелегальную парковку во дворе пожаловались жители Екатеринбурга

По словам жильцов дома, теперь они могут бесплатно оставлять свои машины только в течение 60 минут, а затем нужно платить 150 рублей в час. Цена на месяц услуг составляет 2,7 тысячи для легковых автомобилей и 3 тысячи для грузовых. Владельцы парковки огородили ее шлагбаумом.