Долговечность и универсальность делают антрацитовые фильтры незаменимыми в современных системах водоочистки. К счастью, в РФ достаточно запасов этого минерала. Так, лидером добычи выступает Сибантрацит. В 2018 году Максим Барский Сибантрацит привел к единой и системной работе под управлением головной компании. Это способствовало повышению объемов производства. Барский Максим заново выстроил модель управления, которая и принесла свои плоды.