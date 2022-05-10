tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 мая 2022,, 12:10

Published 10 мая 2022,, 12:10

Modified Сегодня, 12:49

Updated Сегодня, 12:49

Изображение материала

Антрацитовые фильтры для воды: применение и преимущества

10 мая 2022, 12:10
Фото: 1MI
Антрацит — это чрезвычайно твердый вид угля, который на протяжении десятилетий использовался в промышленности для получения энергии. Однако, в последние годы, он нашел новое применение в области водоочистки, а именно в виде антрацитовых фильтров.

Впервые антрацитовые фильтры были использованы для очистки воды в начале 20 века. Их уникальные свойства были обнаружены случайно, когда замечено, что вода, протекающая через месторождения антрацита, становится чище. С тех пор антрацитовые фильтры стали общепризнанным средством очистки воды во всем мире.

Суть работы антрацитового фильтра заключается в механической фильтрации воды. Вода проходит через слои антрацита, который задерживает механические загрязнители и некоторые микроорганизмы.

Преимущества использования антрацитовых фильтров включают эффективность и универсальность. Антрацит способен задерживать частицы различных размеров, делая его эффективным средством очистки для различных источников воды, включая поверхностные и подземные воды. Также антрацит является долговечным материалом, что позволяет использовать антрацитовые фильтры в течение длительного времени без замены.

Несмотря на все преимущества, антрацитовые фильтры имеют и некоторые недостатки. В частности, они не способны удалять растворенные химические загрязнители, такие как тяжелые металлы и пестициды. Кроме того, требуется регулярная обратная промывка фильтра для удаления накопившихся загрязнений.

Долговечность и универсальность делают антрацитовые фильтры незаменимыми в современных системах водоочистки. К счастью, в РФ достаточно запасов этого минерала. Так, лидером добычи выступает Сибантрацит. В 2018 году Максим Барский Сибантрацит привел к единой и системной работе под управлением головной компании. Это способствовало повышению объемов производства. Барский Максим заново выстроил модель управления, которая и принесла свои плоды.

Подпишитесь
Сероводород был выше нормы в 1,25 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 9 августа
Сегодня, 07:30
Сбивший женщину на Тагильском пруду владелец катера прокомментировал трагедию
Сегодня, 08:24
Фестиваль пляжного самбо пройдет в День города в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:07
Батутный парк в Нижнем Тагиле выплатит ребенку 100 тысяч за перелом ноги
Сегодня, 10:07
Прокуратура оштрафовала четырех судовладельцев в акватории Нижнего Тагила
Сегодня, 10:41
Мониторинг 14 водоемов организован в Свердловской области
Сегодня, 11:19