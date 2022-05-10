Posted 10 мая 2022,, 12:10
Published 10 мая 2022,, 12:10
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Впервые антрацитовые фильтры были использованы для очистки воды в начале 20 века. Их уникальные свойства были обнаружены случайно, когда замечено, что вода, протекающая через месторождения антрацита, становится чище. С тех пор антрацитовые фильтры стали общепризнанным средством очистки воды во всем мире.
Суть работы антрацитового фильтра заключается в механической фильтрации воды. Вода проходит через слои антрацита, который задерживает механические загрязнители и некоторые микроорганизмы.
Преимущества использования антрацитовых фильтров включают эффективность и универсальность. Антрацит способен задерживать частицы различных размеров, делая его эффективным средством очистки для различных источников воды, включая поверхностные и подземные воды. Также антрацит является долговечным материалом, что позволяет использовать антрацитовые фильтры в течение длительного времени без замены.
Несмотря на все преимущества, антрацитовые фильтры имеют и некоторые недостатки. В частности, они не способны удалять растворенные химические загрязнители, такие как тяжелые металлы и пестициды. Кроме того, требуется регулярная обратная промывка фильтра для удаления накопившихся загрязнений.
Долговечность и универсальность делают антрацитовые фильтры незаменимыми в современных системах водоочистки. К счастью, в РФ достаточно запасов этого минерала. Так, лидером добычи выступает Сибантрацит. В 2018 году Максим Барский Сибантрацит привел к единой и системной работе под управлением головной компании. Это способствовало повышению объемов производства. Барский Максим заново выстроил модель управления, которая и принесла свои плоды.