Глава Марий Эл намерен уйти в отставку

Posted 10 мая 2022, 13:30
Published 10 мая 2022, 13:30
Modified 29 ноября, 18:41
Updated 29 ноября, 18:41
Глава Марий Эл Александр Евстифеев высказал желание об уходе в отставку, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
Срок полномочий главы, длительностью в 5 лет, истекает в нынешнем году. Мужчина просто не желает баллотироваться на новый срок. Причина – личное решение.
Источники издания отмечают, что глава категорически не хочет продолжать работать в своей должности.
Отмечается, что главе Александру Евстифееву 63 года. В выборах в 2017 году он победил с результатом 88,3%.
Если в Марий Эл произойдет замена губернатора, то теоретически возможна ставка на молодого управленца-варяга со связями в центре по типу Артема Здунова в Мордовии, считает Туровский.
Напомним, ранее стало известно о том, что четыре губернатора российских регионов уходят в отставку. Это главы Саратовской, Рязанской, Кировской и Томской областей.