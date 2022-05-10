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Posted 10 мая 2022, 13:30

Published 10 мая 2022, 13:30

Modified 29 ноября, 18:41

Updated 29 ноября, 18:41

Глава Марий Эл намерен уйти в отставку

10 мая 2022, 13:30
Окружению губернатора Марий Эл Александра Евстифеева стало известно о его намерениях ухода в отставку по личному решению.

Глава Марий Эл Александр Евстифеев высказал желание об уходе в отставку, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Срок полномочий главы, длительностью в 5 лет, истекает в нынешнем году. Мужчина просто не желает баллотироваться на новый срок. Причина – личное решение.

Источники издания отмечают, что глава категорически не хочет продолжать работать в своей должности.

Отмечается, что главе Александру Евстифееву 63 года. В выборах в 2017 году он победил с результатом 88,3%.

Если в Марий Эл произойдет замена губернатора, то теоретически возможна ставка на молодого управленца-варяга со связями в центре по типу Артема Здунова в Мордовии, считает Туровский.

Напомним, ранее стало известно о том, что четыре губернатора российских регионов уходят в отставку. Это главы Саратовской, Рязанской, Кировской и Томской областей.

#Политика#Губернатор#Отставка
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