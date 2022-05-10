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Posted 10 мая 2022, 15:17

Published 10 мая 2022, 15:17

Modified 29 ноября, 18:31

Updated 29 ноября, 18:31

Ксения Собчак волнуется за свердловскую глубинку

10 мая 2022, 15:17
Телеведущая Ксения Собчак обратила взор на деревню Мироново Свердловской области, где нет газа. Её внимание привлекло то, что здесь широко не отмечали День Победы.

Журналистка Ксения Собчак волнуется за свердловскую глубинку. Она отметила в своем Telegram, что в деревне Мироново Свердловской области люди праздновали 9 мая без салютов и концертов.

Также журналистка обратила внимание на то, что в данном населенном пункте нет газоснабжения. В районе он имеется, но до деревни Мироново его еще не провели. Она сказала, что местные жители справляются с этой трудностью при помощи электрокотлов и дровяных печей.

#Общество#Новости УрФО#Село#Деревня
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