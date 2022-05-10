Posted 10 мая 2022, 15:17
Published 10 мая 2022, 15:17
Modified 29 ноября, 18:31
Updated 29 ноября, 18:31
Журналистка Ксения Собчак волнуется за свердловскую глубинку. Она отметила в своем Telegram, что в деревне Мироново Свердловской области люди праздновали 9 мая без салютов и концертов.
Также журналистка обратила внимание на то, что в данном населенном пункте нет газоснабжения. В районе он имеется, но до деревни Мироново его еще не провели. Она сказала, что местные жители справляются с этой трудностью при помощи электрокотлов и дровяных печей.