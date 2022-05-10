Суд обязал ГГО отремонтировать разрушенную паводком плотину и насыпь на Иван-озере

В результате паводка, который случился в начале июля 2021 года, в Горноуральском городском округе был введен режим чрезвычайной ситуации. Одним из последствий потопа стало повреждение гидротехнического сооружения на Верхне-Исинском пруду и насыпи на Иван-озере в Нижнем Тагиле. Во время разгула стихии также были повалены деревья, появились обрывы рядом с Исинским трактом, а водохранилище стало мелеть.