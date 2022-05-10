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Posted 10 мая 2022,, 16:20

Published 10 мая 2022,, 16:20

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

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Суд обязал ГГО отремонтировать разрушенную паводком плотину и насыпь на Иван-озере

10 мая 2022, 16:20
Фото: TagilCity.ru
Починить гидротехническое сооружение Верхне-Исинского пруда, разрушенное паводком в 2021 году, обязал администрацию Горноуральского ГГО Ленинский суд Нижнего Тагила. С иском обратился нижнетагильский межрайонный природоохранный прокурор.

В результате паводка, который случился в начале июля 2021 года, в Горноуральском городском округе был введен режим чрезвычайной ситуации. Одним из последствий потопа стало повреждение гидротехнического сооружения на Верхне-Исинском пруду и насыпи на Иван-озере в Нижнем Тагиле. Во время разгула стихии также были повалены деревья, появились обрывы рядом с Исинским трактом, а водохранилище стало мелеть.

ГТС включено в реестр муниципальной собственности ГГО, но спустя почти год реальных мер для восстановления насыпи администрация не приняла. В адрес главы округа Дмитрия Летникова было вынесено представление об устранении нарушений.

После обследования комиссией, было разработано техническое решение на текущий ремонт ГТС. При этом, в администрации ГГО заявили, что работы начнутся после весеннего половодья в том случае, когда будут выделены деньги, запрошенные из резервного фонда правительства Свердловской области

В суде представитель ГГО заявил, что предложенный прокурором срок, является недостаточным для того, чтобы починить плотину. Однако суд не принял эти доводы и обязал ответчика восстановить ГТС в положенное время.

Напомним, 4 июля на Нижний Тагил и ГГО обрушились проливные дожди. Из-за этого были разрушены мосты и дороги, затоплены дома. А на Иван-озере потоки воды разрушили насыпь, которая до сих пор не восстановлена. За это время водоем, который является любимым местом отдуха жителей Вагонки, обмелел на пять метров.

Иван-озеро под Нижним Тагилом продолжает мелеть из-за разрушенной плотины
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