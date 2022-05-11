Ветераны ВОВ из Нижнего Тагила получили поздравления с праздником

Отдельно бывшую сотрудницу УВЗ Евгению Клементьеву, которой в 2022 году исполнилось 100 лет, поздравил депутат Государственной думы РФ от Нижнего Тагила Константин Захаров. В 20 лет тагильчанка ушла на фронт добровольцем и попала в войска ПВО. Отделение под командованием Евгении Герасимовны защищало небо над Москвой. По окончанию войны девушка вернулась на родной Уралвагонзавод, которому впоследствии отдала 34 года своей жизни.