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Posted 12 мая 2022, 11:48

Published 12 мая 2022, 11:48

Modified 29 ноября, 18:41

Updated 29 ноября, 18:41

Экстренное предупреждение из-за высокого риска пожаров объявлено на Урале

12 мая 2022, 11:48
13-14 мая сохраняется местами пожарная опасность 4 и 5 класса горимости леса в Свердловской области по региональной шкале.

Характер действия и проявления поражающего фактора: огонь, помутнение воздуха, опасные дымы, тепловой удар, сообщили в УГМС.

Чтобы не допустить ЧС, рекомендуется обеспечить контроль за состоянием противопожарных водоемов и подъездов к ним, запретить жечь сухую траву вблизи лесов, очищать территории в полосе отвода авто- и ж/д дорог, контролировать воздушные линии электропередач, трансформаторных подстанций, которые находятся в лесах.

Напомним, в Нижнем Тагиле введен особый противопожарный режим в связи с многочисленными природными возгораниями в регионе.

#Новости УрФО#Экология#Свердловская область#Здоровье#Пожары в Свердловской области#Пожароопасность
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