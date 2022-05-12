Грязевые потоки от автомойки стекают под травмпункт на Вагонке в Тагиле

Владеет автомойкой и шиномонтажной мастерской Федор Плотников — приобрел готовый бизнес мужчина два года назад. С его слов, конфликтов с сотрудниками медучреждения не возникало до тех пор, пока он не решил вырыть траншею для замены отстойника, а не расширения предпринимательской деятельности.