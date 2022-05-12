Губернатор Свердловской области нацелил региональные власти на ликвидацию пожаров

В Уральской авиалесоохране отметили, что количество природных пожаров за нынешние сутки уменьшилось в 4 раза. На сегодняшний день 24 пожара в лесах Свердловской области было ликвидировано. На момент полуночи 12 мая было четыре пожара, одно из них спасатели сумели локализовать. Общая площадь пожаров снизилась до 829 гектаров.