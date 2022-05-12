Развитие и история угольной промышленности в России: роль компании «Сибантрацит»

В данной аналитической статье мы рассмотрим историю развития угольной промышленности в России, ее важность для экономики страны и роль компании «Сибантрацит» в этой отрасли. Компания была признана одной из самых бурно развивающихся в РФ в 2019 году (тогда ее гендиректором был Максим Барский).