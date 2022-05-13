Мост на Циолковского в Тагиле откроют в июле, а водка, сахар и капуста стали дешевле

Работы на мосту на Циолковского в Нижнем Тагиле возобновились 11 мая. Порядка 30 человек ежедневно трудятся, чтобы путепровод был готов в срок. Кстати, дату открытия моста сдвинули на конец июля. Успеет ли подрядчик выполнить все работы, почему изменились сроки и как это отразится на транспортной развязке в Тагиле, читайте в нашем материале.