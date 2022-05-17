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Posted 17 мая 2022, 11:32

Published 17 мая 2022, 11:32

Modified 29 ноября, 18:41

Updated 29 ноября, 18:41

Безопасность в садиках Тагила усилена после убийства малышей в Ульяновской области

Безопасность в садиках Тагила усилена после убийства малышей в Ульяновской области

17 мая 2022, 11:32
Фото: 1MI.
Дополнительные инструктажи по безопасности проводятся с педагогами детских садов Нижнего Тагила после убийства в Ульяновской области. Там во время тихого часа были застрелены два малыша и нянечка.

Безопасность в детских садах Нижнего Тагила организована в соответствии с требованиями Минпросвещения, касающихся защиты от террористов.

В дошкольных образовательных учреждениях постоянно проводятся проверки тревожных кнопок. После теракта в Ульяновской области у персонала детских садов проходят внеплановые инструктажи и тренировки по действиям при возникновении чрезвычайных и внештатных ситуаций, рассказала редакции TagilCity.ru и. о. начальника управления образования Нижнего Тагила Татьяна Гура.

По словам подписчицы редакции, теперь в детских садах на информационных стендах развешаны памятки с инструкциями по борьбе с терроризмом.

У нас в садике калитка все время закрыта, попасть в здание можно только с ключом, либо открывают по звонку,пояснила TagilCity.ru тагильчанка Ирина.

Напомним, в школах Нижнего Тагила в каникулы будут проводиться дополнительные тренировки по чрезвычайным ситуациям и проверки тревожных кнопок.

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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Безопасность#Детские сады#Управление образования
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