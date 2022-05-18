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Posted 18 мая 2022, 14:49

Published 18 мая 2022, 14:49

Modified 29 ноября, 18:37

Updated 29 ноября, 18:37

«Меня все устраивает»: министр Старков оценил строительство моста через пруд в Тагиле

18 мая 2022, 14:49
Сюжет
Мост на Циолковского
Ход строительства моста через тагильский пруд проконтролировал министр транспорта Свердловской области Василий Старков.

При строительстве мостового сооружения через тагильский пруд риски отсутствуют, объект будет введен в эксплуатацию, подрядчик движется хорошо. Я посмотрел динамику — меня все устраивает,рассказал Василий Старков TagilCity.ru.

Особую благодарность министр выразил подрядчикам, реализующим нацпроект «Безопасные качественные дороги». Он выразил надежду, что результат будет таким же хорошим, как и в предыдущие годы.

Думаю в этом году будет такой же хороший результат, как и в прошлые годы, отметил чиновник.

Напомним, мост через тагильский пруд планируется открыть к августу 2022 года, когда будет праздноваться 300-летие города. Строительством занимается московское ООО «Альмакоргрупп», стоимость работ составила 3,98 миллиарда рублей. Основные работы уже завершены, сейчас строители обустраивают подъезды к мосту. На конструкции установлены 16 современных световых арок. Оборудование последнего поколения включает в себя 30 тысяч световых точек, с помощью которых регулируется насыщенность и яркость цвета, а также интервалы работы.

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#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Мост на Циолковского#Мост#Тагильский пруд#Василий Старков
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