«Меня все устраивает»: министр Старков оценил строительство моста через пруд в Тагиле

Напомним, мост через тагильский пруд планируется открыть к августу 2022 года, когда будет праздноваться 300-летие города. Строительством занимается московское ООО «Альмакоргрупп», стоимость работ составила 3,98 миллиарда рублей. Основные работы уже завершены, сейчас строители обустраивают подъезды к мосту. На конструкции установлены 16 современных световых арок. Оборудование последнего поколения включает в себя 30 тысяч световых точек, с помощью которых регулируется насыщенность и яркость цвета, а также интервалы работы.