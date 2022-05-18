Психолог Хадарцева рассказала, как побороть боязнь темноты у детей

При наличии страха перед темнотой у самих взрослых специалист советует семейные прогулки перед сном. Кроме того, хороший помощник — спорт. После физических упражнений снимается общее внутреннее напряжение, и темные помещения уже не будут вам столь страшны. При приступе никтофобии в темноте предпринимайте такие же меры, как и в случае с паническими атаками, рекомендует эксперт.