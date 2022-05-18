Водителям запретили стоять у «зубной», а художница из Тагила заплатит за инсталляцию

Первый штраф за дискредитацию Вооруженных сил РФ получила тагильчанка Алиса Горшенина. Художницу не поняли с ее инсталляцией по поводу спецоперации на Украине. Точнее, правоохранители решили, что таким образом творческая личность не только самовыразилась, но и дискредитировала российских военных. Вспомнили и одиночный пикет тагильчанки. Защита апеллировала тем, что надписи были нечитаемы, а сами вещдоки даже не изъяты. В итоге Горшенина получила 35 тысяч рублей штрафа. Будет ли художница опротестовывать решение Ленинского райсуда, читайте ниже.