Водителям запретили стоять у «зубной», а художница из Тагила заплатит за инсталляцию

Posted 18 мая 2022, 15:02
Published 18 мая 2022, 15:02
Modified 29 ноября, 18:42
Updated 29 ноября, 18:42
«Последнее китайское» получил «Уралстроймонтаж» от министра транспорта Свердловской области Василия Старкова. Чиновник дал подрядчику 20 дней, чтобы «ускориться» в три раза. По словам замминистра, техника на путепроводе практически отсутствует, а отговорки УСМ про инфляцию и некоторые неточности в проекте не будут приняты во внимание спустя три недели. Подробнее про «разбор полетов» на мосту читайте в нашем материале.
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