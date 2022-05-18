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Posted 18 мая 2022, 15:02

Published 18 мая 2022, 15:02

Modified 29 ноября, 18:42

Updated 29 ноября, 18:42

Водителям запретили стоять у «зубной», а художница из Тагила заплатит за инсталляцию

18 мая 2022, 15:02
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Подрядчик «стройки века» на Циолковского может смениться, мотоциклист напротив центральной проходной УВЗ открыл сезон ДТП на байках, а на подростка завели уголовное дело за хулиганство — рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях в Нижнем Тагиле и Свердловской области за среду, 18 мая.

«Последнее китайское» получил «Уралстроймонтаж» от министра транспорта Свердловской области Василия Старкова. Чиновник дал подрядчику 20 дней, чтобы «ускориться» в три раза. По словам замминистра, техника на путепроводе практически отсутствует, а отговорки УСМ про инфляцию и некоторые неточности в проекте не будут приняты во внимание спустя три недели. Подробнее про «разбор полетов» на мосту читайте в нашем материале.

«Чтобы в День города эту разруху не видели»: Старков о мосте на Циолковского в Тагиле
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Первый штраф за дискредитацию Вооруженных сил РФ получила тагильчанка Алиса Горшенина. Художницу не поняли с ее инсталляцией по поводу спецоперации на Украине. Точнее, правоохранители решили, что таким образом творческая личность не только самовыразилась, но и дискредитировала российских военных. Вспомнили и одиночный пикет тагильчанки. Защита апеллировала тем, что надписи были нечитаемы, а сами вещдоки даже не изъяты. В итоге Горшенина получила 35 тысяч рублей штрафа. Будет ли художница опротестовывать решение Ленинского райсуда, читайте ниже.

На Вагонке стало меньше мест не только для парковки, но и для остановки транспортных средств: отныне притормозить возле зубной поликлиники на Правды можно, но остановиться и подождать пациента или высадить его из салона — нельзя. Почему, читайте в нашем материале.

Водитель Chevrolet выехал на перекресток на нарушением ПДД, пересек «двойную сплошную» и устроил аварию, помяв под свою иномарку мотоциклиста. Инцидент произошел напротив центральной проходной УВЗ.

16-летний подросток стал фигурантом уголовного дела по факту избиения подростками жильцов дома на Орджоникидзе. Инцидент произошел во дворе бывшего магазина «Полюс». Остальные нападавшие и избивавшие местных жителей несовершеннолетние под действия уголовного кодекса не попадают. С ними будут проводить беседы инспектора ПДН.

Мать умершего при странных обстоятельствах молодого свердловчанина требует справедливости — тело юноши нашли мокрым и со следами гематом на голове и бедрах возле одной из школ Екатеринбурга. Свердловчанина увезли в больницу, где он скончался. Историю запутанной и странной гибели юноши читайте ниже.

19 мая Свердловскую область накроет непогода — шквалистый ветер, ливни, град, молнии… Чем так наш регион разгневал древнего славянского бога Перуна, неизвестно. Но спасатели рекомендуют держаться подальше от слабоукрепленных конструкций и отложить по возможности все поездки.

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