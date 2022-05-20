В Екатеринбурге задержан угрожающий ТЦ терактами подросток

Posted 20 мая 2022, 06:11
Published 20 мая 2022, 06:11
Modified 29 ноября, 18:42
Updated 29 ноября, 18:42
Свердловские силовики нашли и задержали тинейджера, который угрожал заминировать торговые центры Екатеринбурга и Каменск-Уральского ложные угрозы о терактах. Подросток признал вину, сообщает региональное УФСБ России.
Целями подростка являлись торговые центры «ВеерМолл», «Каменск Сити-Молл», «Мега» и «Пассаж».
Ложные сообщения о заминировании тинейджер делал в конце прошлого-начале нынешнего года. Заведено уголовное дело по ч. 2 статьи 207 УК РФ — «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
Уголовная ответственность за подобные злодеяния наступает с 14 лет.