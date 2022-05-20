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Posted 20 мая 2022, 09:51

Published 20 мая 2022, 09:51

Modified 29 ноября, 18:41

Updated 29 ноября, 18:41

Жевательная резинка со свастикой шокировала жительницу Свердловской области

20 мая 2022, 09:51
В Артёмовском районе Свердловской области случилось то, что повергло местную жительницу в шок. Она купила для своих детей жвачку, но вместо безобидного вкладыша там оказалась свастика.

С находкой женщина отправилась в магазин, однако продавцы и руководство заявили, что ответственности за это не несут. Полной неожиданностью запрещённая символика в сладостях стала и для поставщика.

В компании заявили, что партию распродали ещё до санкций, и ни разу жалоб на подобное в адрес фирмы не поступало. Искать виноватых будут правоохранительные органы. Недовольная покупательница намерена писать заявление в полицию.

#Общество#Новости УрФО#Свердловская область
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