Жевательная резинка со свастикой шокировала жительницу Свердловской области

Posted 20 мая 2022, 09:51
Published 20 мая 2022, 09:51
Modified 29 ноября, 18:41
Updated 29 ноября, 18:41
С находкой женщина отправилась в магазин, однако продавцы и руководство заявили, что ответственности за это не несут. Полной неожиданностью запрещённая символика в сладостях стала и для поставщика.
В компании заявили, что партию распродали ещё до санкций, и ни разу жалоб на подобное в адрес фирмы не поступало. Искать виноватых будут правоохранительные органы. Недовольная покупательница намерена писать заявление в полицию.