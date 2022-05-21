Мокрый снег и порывистый ветер ожидаются в Свердловской области

Posted 21 мая 2022, 10:24
Published 21 мая 2022, 10:24
Modified 19 августа 2024, 22:17
Updated 19 августа 2024, 22:17
В связи с непростыми метеоусловиями повышаются риски происшествий на объектах ТЭК и ЖКХ, обрушения деревьев и слабоукрепленных конструкций, подтопления территорий и ограничения функционирования авиапредприятий, - предупреждают в главном управлении МЧС России по Свердловской области.
Планируется выполнение превентивных мероприятий с целью недопущения чрезвычайных ситуаций. Тем не менее, каждому жителю следует быть бдительным и осторожным в этот непогожий день.