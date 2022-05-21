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Posted 21 мая 2022, 10:24

Published 21 мая 2022, 10:24

Modified 19 августа 2024, 22:17

Updated 19 августа 2024, 22:17

Мокрый снег и порывистый ветер ожидаются в Свердловской области

Мокрый снег и порывистый ветер ожидаются в Свердловской области

21 мая 2022, 10:24
Фото: 1MI.
Согласно прогнозу погоды, по всей Свердловской области 22 мая ожидаются неблагоприятные погодные условия: проливной дождь, местами с мокрым снегом и порывами ветра до 18 м/с. Температура ночью опустится до -2°.

В связи с непростыми метеоусловиями повышаются риски происшествий на объектах ТЭК и ЖКХ, обрушения деревьев и слабоукрепленных конструкций, подтопления территорий и ограничения функционирования авиапредприятий, - предупреждают в главном управлении МЧС России по Свердловской области.

Планируется выполнение превентивных мероприятий с целью недопущения чрезвычайных ситуаций. Тем не менее, каждому жителю следует быть бдительным и осторожным в этот непогожий день.

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