С 23 мая стоимость проезда в автобусах и маршрутках Нижнего Тагила составит 22 рубля

Тагильские перевозчики повышают цены на проезд по городу на один рубль. Изначально предполагалось, что стоимость проезда станет дороже на 9 рублей.

По информации пресс-службы мэрии Нижнего Тагила с 23 мая проезд в общественном транспорте и всех маршрутных такси муниципалитета будет составлять 22 рубля. Региональная энергетическая комиссия (РЭК) согласовала повышение стоимости проезда только на один рубль. Компании-перевозчики планировали установить цену билета в полтора раза выше предыдущей — 30 рублей вместо 21 рубля. Стоимость проездного билета в трамваях города пока не изменится.