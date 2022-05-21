С 23 мая стоимость проезда в автобусах и маршрутках Нижнего Тагила составит 22 рубля

Posted 21 мая 2022, 13:40
Published 21 мая 2022, 13:40
Modified 29 ноября, 18:42
Updated 29 ноября, 18:42
По информации пресс-службы мэрии Нижнего Тагила с 23 мая проезд в общественном транспорте и всех маршрутных такси муниципалитета будет составлять 22 рубля. Региональная энергетическая комиссия (РЭК) согласовала повышение стоимости проезда только на один рубль.
Компании-перевозчики планировали установить цену билета в полтора раза выше предыдущей — 30 рублей вместо 21 рубля. Стоимость проездного билета в трамваях города пока не изменится.