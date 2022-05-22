tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 мая 2022, 07:16

Published 22 мая 2022, 07:16

Modified 29 ноября, 18:42

Updated 29 ноября, 18:42

Снег выпал в деревнях под Нижним Тагилом утром 22 мая

22 мая 2022, 07:16
В поселках под Нижним Тагилом в ночь на 22 мая выпал снег и похолодало до минус двух градусов. Местные жители спасают свежий урожай, а свердловчане делятся в соцсетях фотографиями с покрытыми снегом листьями деревьев и травой.

О выпавшем снеге TagilCity.ru рассказали жители поселков Уралец и Висимоуткинск.

Хорошо, что следим за новостями. Успели укрыть клубнику и зелень в теплице. Но боюсь заглядывать в парник — туда уже кабачки высадили. Надеюсь, что все обойдется,поделилась с редакцией читательница Елена.

Свердловчане делятся в соцсетях фотографиями со снегом на траве, деревьях и тропинках. Фото снегопада выкладывают жители Североуральска, Карпинска, Екатеринбурга. Трассу М-5 «Урал» в районе Челябинска замело снегом. Осадки выпали и на европейской территории России — жители Башкирии делятся в соцсетях фотографиями сугробов на своих приусадебных участках.

В связи с непогодой ГИБДД Нижнего Тагила выпустила предупреждение. Водителям напоминают, что необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не выезжать на трассу без необходимости, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями, избегать резкого маневрирования и торможений, соблюдать безопасную дистанцию и интервал между транспортными средствами.

Накануне на трассе М-5 «Урал» погибла 11-летняя девочка — отец ребенка не справился с управлением своего внедорожника.

Материалы по теме
В Свердловской области выпадет снег и похолодает до минусовых температур
#Общество#Новости УрФО#Нижний Тагил#ГГО и пригород#Эксклюзив#Снег#Мокрый снег#Снегопад#Май
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика