Девушка чудом не попала под колёса машины в Екатеринбурге

Posted 23 мая 2022, 10:33
Published 23 мая 2022, 10:33
Modified 19 августа 2024, 22:17
Updated 19 августа 2024, 22:17
Утром, 23 мая в Екатеринбурге на перекрёстке улиц Восточная и Первомайская столкнулись Hyundai Solaris и Geely, сообщает портал E1. Одна из машин вылетела на тротуар, где стояла девушка. В последний момент она успела отскочить от летящей на неё иномарки.
В результате аварии никто не пострадал. По одной из версий, водитель Geely не пропустил Hyundai Solaris, который ехал на большой скорости.
В причинах ДТП разбираются правоохранители.