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Posted 23 мая 2022, 10:33

Published 23 мая 2022, 10:33

Modified 19 августа 2024, 22:17

Updated 19 августа 2024, 22:17

Девушка чудом не попала под колёса машины в Екатеринбурге

Девушка чудом не попала под колёса машины в Екатеринбурге

23 мая 2022, 10:33
Фото: 1mi .
В Екатеринбурге девушка чуть не погибла под колёсами иномарки, которая вылетела на тротуар.

Утром, 23 мая в Екатеринбурге на перекрёстке улиц Восточная и Первомайская столкнулись Hyundai Solaris и Geely, сообщает портал E1. Одна из машин вылетела на тротуар, где стояла девушка. В последний момент она успела отскочить от летящей на неё иномарки.

В результате аварии никто не пострадал. По одной из версий, водитель Geely не пропустил Hyundai Solaris, который ехал на большой скорости.

В причинах ДТП разбираются правоохранители.

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