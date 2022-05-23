Девушка чудом не попала под колёса машины в Екатеринбурге

Утром, 23 мая в Екатеринбурге на перекрёстке улиц Восточная и Первомайская столкнулись Hyundai Solaris и Geely, сообщает портал E1. Одна из машин вылетела на тротуар, где стояла девушка. В последний момент она успела отскочить от летящей на неё иномарки.