Екатеринбуржец насмерть раздавил своего грудного ребенка

Posted 23 мая 2022, 11:44
Published 23 мая 2022, 11:44
Modified 19 августа 2024, 22:17
Updated 19 августа 2024, 22:17
Двадцатипятилетний мужчина в состоянии алкогольного опьянения под тяжестью собственного тела погубил младенца. Трагедия случилась в ночь с 21 на 22 мая в Екатеринбурге на улице Рябинина.
Отец, поднявшись, заметил, что ребенок не дышит и вызвал медиков, однако спохватился он слишком поздно.
У ребенка при рождении диагностировали патологию. Если вскрытие подтвердит, что мальчик скончался от удушья, на отца заведут дело о причинении смерти по неосторожности, поведал «КП-Екатеринбург» источник в силовых структурах.