tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 мая 2022, 11:44

Published 23 мая 2022, 11:44

Modified 19 августа 2024, 22:17

Updated 19 августа 2024, 22:17

Екатеринбуржец насмерть раздавил своего грудного ребенка

Екатеринбуржец насмерть раздавил своего грудного ребенка

23 мая 2022, 11:44
Фото: 1MI.
Пьяный житель Екатеринбурга во сне раздавил лежащего рядом восьмимесячного сына.

Двадцатипятилетний мужчина в состоянии алкогольного опьянения под тяжестью собственного тела погубил младенца. Трагедия случилась в ночь с 21 на 22 мая в Екатеринбурге на улице Рябинина.

Отец, поднявшись, заметил, что ребенок не дышит и вызвал медиков, однако спохватился он слишком поздно.

У ребенка при рождении диагностировали патологию. Если вскрытие подтвердит, что мальчик скончался от удушья, на отца заведут дело о причинении смерти по неосторожности, поведал «КП-Екатеринбург» источник в силовых структурах.

Материалы по теме
Медики цирка в Нижнем Тагиле спасли ребенка от удушья из-за аллергииСтало плохо во время игры: полуторогодовалый малыш умер в детском саду Екатеринбурга151 ребенок погиб из-за несчастных случаев в 2021 году в Свердловской области
#Происшествия#Новости УрФО#Гибель#Младенец#Трагедия#Алкоголизм
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика