Группа из 25 спасателей МЧС пропала на Эльбрусе

Вероятное местонахождения 25 спасателей и спасаемых ими туристов известно. По последней информации, три группы спасателей находятся в безопасности в специальных приютах, а 11 сотрудников МЧС и четверо туристов пережидают непогоду в хижине на высоте 5400 м.