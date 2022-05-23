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Posted 23 мая 2022, 10:40

Published 23 мая 2022, 10:40

Modified 19 августа 2024, 22:17

Updated 19 августа 2024, 22:17

Группа из 25 спасателей МЧС пропала на Эльбрусе

Группа из 25 спасателей МЧС пропала на Эльбрусе

23 мая 2022, 10:40
Фото: 1 MI.
Из-за плохих погодных условий не выходят на связь двадцать пять спасателей, участвовавших в эвакуации с Эльбруса четырех туристов.

Вероятное местонахождения 25 спасателей и спасаемых ими туристов известно. По последней информации, три группы спасателей находятся в безопасности в специальных приютах, а 11 сотрудников МЧС и четверо туристов пережидают непогоду в хижине на высоте 5400 м.

После улучшения погодных условий за остающимися на вершине горы спасателями и туристы выйдут спасатели, сейчас находящиеся на высоте 3800 м, сообщил источник в спасательном ведомстве ТАСС.

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