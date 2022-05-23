Группа из 25 спасателей МЧС пропала на Эльбрусе

Posted 23 мая 2022, 10:40
Published 23 мая 2022, 10:40
Modified 19 августа 2024, 22:17
Updated 19 августа 2024, 22:17
Вероятное местонахождения 25 спасателей и спасаемых ими туристов известно. По последней информации, три группы спасателей находятся в безопасности в специальных приютах, а 11 сотрудников МЧС и четверо туристов пережидают непогоду в хижине на высоте 5400 м.
После улучшения погодных условий за остающимися на вершине горы спасателями и туристы выйдут спасатели, сейчас находящиеся на высоте 3800 м, сообщил источник в спасательном ведомстве ТАСС.