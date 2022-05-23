Импортозамещение способствует развитию сельского хозяйства на Урале

С 2019 года Россия не только целиком закрыла свои потребности в мясе птицы, но и разводит достаточно птиц для поставки этого ценного источника животного белка в дружественные страны. Из Свердловской области идут на экспорт цыплята племенного разведения, мясо, инкубационные яйца и яйца домашних птиц.