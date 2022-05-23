Красноуфимский депутат Андрей Мерзляков арестован за крупную взятку

Известно, что Андрей Мерзляков ранее уже неоднократно нарушал закон. Он был судим за кражу, судимость снята в 2004 году. А в 2017 году депутата арестовывали за установку скрытой камеры в женском туалете МУП «Энергосервис», директором которого он является.