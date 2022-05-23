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Posted 23 мая 2022, 10:20

Published 23 мая 2022, 10:20

Modified 19 августа 2024, 22:17

Updated 19 августа 2024, 22:17

Красноуфимский депутат Андрей Мерзляков арестован за крупную взятку

Красноуфимский депутат Андрей Мерзляков арестован за крупную взятку

23 мая 2022, 10:20
Фото: 1MI.
Депутат думы города Красноуфимск Свердловской области Андрей Мерзляков задержан за получение взятки в размере миллиона рублей.

Депутат взят под стражу по 28 июня включительно. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере, сообщила пресс-служба Свердловского областного суда. Адвокат Мерзлякова подал апелляцию на это решение.

Известно, что Андрей Мерзляков ранее уже неоднократно нарушал закон. Он был судим за кражу, судимость снята в 2004 году. А в 2017 году депутата арестовывали за установку скрытой камеры в женском туалете МУП «Энергосервис», директором которого он является.

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