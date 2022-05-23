Красноуфимский депутат Андрей Мерзляков арестован за крупную взятку

Posted 23 мая 2022, 10:20
Published 23 мая 2022, 10:20
Modified 19 августа 2024, 22:17
Updated 19 августа 2024, 22:17
Депутат взят под стражу по 28 июня включительно. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере, сообщила пресс-служба Свердловского областного суда. Адвокат Мерзлякова подал апелляцию на это решение.
Известно, что Андрей Мерзляков ранее уже неоднократно нарушал закон. Он был судим за кражу, судимость снята в 2004 году. А в 2017 году депутата арестовывали за установку скрытой камеры в женском туалете МУП «Энергосервис», директором которого он является.