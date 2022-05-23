Момент гибели 4-летнего мальчика в бассейне в Подмосковье попал на видео

На кадрах видно, как мальчик уже находится в воде в окружении разных людей, которые не замечают рядом с собой ребенка. Мальчик, барахтаясь ногами, будто идет вперед по воде, но не может поднять голову выше воды. Рядом с водой стоит женщина в полотенце, которая не замечает происходящее перед ней.