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Posted 23 мая 2022, 11:58

Published 23 мая 2022, 11:58

Modified 29 ноября, 18:42

Updated 29 ноября, 18:42

Момент гибели 4-летнего мальчика в бассейне в Подмосковье попал на видео

23 мая 2022, 11:58
Появилось видео, на котором видно, как 4-летний мальчик тонет в бассейне в Королеве на глазах у посетителей бассейна. Труп присутствующие обнаружили только через 3 минуты.

На камеру видеонаблюдения попал момент, когда 4-летний мальчик из Подмосковья прыгнул в бассейн в фитнес-клубе в городе Королеве и утонул. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, как мальчик уже находится в воде в окружении разных людей, которые не замечают рядом с собой ребенка. Мальчик, барахтаясь ногами, будто идет вперед по воде, но не может поднять голову выше воды. Рядом с водой стоит женщина в полотенце, которая не замечает происходящее перед ней.

Далее, спустя три минуты, уже лежащего лицом вниз на поверхности воды мальчика обнаруживает проходящая мимо женщина с ребенком в руках. Она кричит и показывает на ребенка пальцем, после чего ребенка из воды достает мужчина.

Предварительно известно, что в бассейн мальчик пришел с бабушкой. Когда она отлучилась, он и спрыгнул в воду. Реанимировать мальчика не удалось.

#Ребенок#Бассейн#Утонул#Утонул ребенок
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