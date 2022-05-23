Момент гибели 4-летнего мальчика в бассейне в Подмосковье попал на видео

Posted 23 мая 2022, 11:58
Published 23 мая 2022, 11:58
Modified 29 ноября, 18:42
Updated 29 ноября, 18:42
На камеру видеонаблюдения попал момент, когда 4-летний мальчик из Подмосковья прыгнул в бассейн в фитнес-клубе в городе Королеве и утонул. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
На кадрах видно, как мальчик уже находится в воде в окружении разных людей, которые не замечают рядом с собой ребенка. Мальчик, барахтаясь ногами, будто идет вперед по воде, но не может поднять голову выше воды. Рядом с водой стоит женщина в полотенце, которая не замечает происходящее перед ней.
Далее, спустя три минуты, уже лежащего лицом вниз на поверхности воды мальчика обнаруживает проходящая мимо женщина с ребенком в руках. Она кричит и показывает на ребенка пальцем, после чего ребенка из воды достает мужчина.
Предварительно известно, что в бассейн мальчик пришел с бабушкой. Когда она отлучилась, он и спрыгнул в воду. Реанимировать мальчика не удалось.