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Posted 23 мая 2022, 12:47

Published 23 мая 2022, 12:47

Modified 19 августа 2024, 22:17

Updated 19 августа 2024, 22:17

Нижнетагильский аферист-строитель выманил у заказчиков более 6 миллионов рублей

Нижнетагильский аферист-строитель выманил у заказчиков более 6 миллионов рублей

23 мая 2022, 12:47
Фото: 1MI.
Перед судом ответит тагильчанин, заключивший, но не исполнявший договоры на строительство.

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила выступила с обвинениями по уголовному делу в адрес местного жителя 1976 года рождения. Горожанину инкриминируется мошенничество в особо крупном размере.

Следствие располагает данными о том, что недобросовестный гражданин заключал с людьми контракты на возведение объектов недвижимости, получал оплату, однако работы практически не исполнял, ограничиваясь имитацией деятельности.

Криминальные ухищрения задержанного нанесли его клиентам суммарный ущерб на сумму более 6,1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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