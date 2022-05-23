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Posted 23 мая 2022, 14:10

Published 23 мая 2022, 14:10

Modified 29 ноября 2024, 18:42

Updated 29 ноября 2024, 18:42

В Роспотребнадзоре оценили риск появления оспы обезьян в России

В Роспотребнадзоре оценили риск появления оспы обезьян в России

23 мая 2022, 14:10
Фото: 1MI.
В Роспотребнадзоре дали понять, что риски эпидемии оспы обезьян в нашей стране крайне низки.

В ведомстве заявили, что проводившаяся прежде массовая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает население коллективным иммунитетом и от оспы обезьян.

Кроме того, риски завоза опасного заболевания в страну снижает ограничение авиасообщения практически со всеми государствами, где выявлена данная вирусная инфекция.

В Роспотребнадзоре также отметили, что оспе обезьян не характерная высокая заразность, но при продолжительном контакте вирус может переходить воздушно-капельным путем.

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#Здоровье#Болезнь#Роспотребнадзор#Здравоохранение#Инфекция#Заражение#Вирус#Пандемия#Авиасообщение
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