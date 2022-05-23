В Роспотребнадзоре оценили риск появления оспы обезьян в России

Posted 23 мая 2022, 14:10
Published 23 мая 2022, 14:10
Modified 29 ноября 2024, 18:42
Updated 29 ноября 2024, 18:42
В ведомстве заявили, что проводившаяся прежде массовая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает население коллективным иммунитетом и от оспы обезьян.
Кроме того, риски завоза опасного заболевания в страну снижает ограничение авиасообщения практически со всеми государствами, где выявлена данная вирусная инфекция.
В Роспотребнадзоре также отметили, что оспе обезьян не характерная высокая заразность, но при продолжительном контакте вирус может переходить воздушно-капельным путем.