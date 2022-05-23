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Posted 23 мая 2022, 09:09

Published 23 мая 2022, 09:09

Modified 29 ноября, 18:35

Updated 29 ноября, 18:35

В Свердловской области установили сроки охоты на дичь и птицу

23 мая 2022, 09:09
В Свердловской области определены сроки охоты на кабанов, копытных животных, дичь.

В Свердловской области определили сроки охоты на дичь и птицу, сообщает региональный департамент информационной политики. Власти ограничили применение охотниками телевизоров и приборов ночного видения.

Отныне в области установлен единый срок охоты на кабана – с 1 августа до конца февраля. Ранее охотиться на кабанов нельзя.

Отмечается, что охота на селезней с использованием манных уток в этом году разрешается в период с 25 апреля по 25 мая. На боровую дичь можно охотиться с 5 августа.

Со световыми устройствами, тепловизорами и прочими приборами охотиться можно исключительно на копытных животных и медведей.

#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#Животные#Ружье#Охота
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